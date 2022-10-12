خدمات صحية بأحدث التقنيات لعلاج مرضى السمنة

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وأوضح العازمي أن المجلس يسعى إلى وضع الأسس التشريعية وسن السياسات والأنظمة لحوكمة وتنظيم وتطوير خدمات مكافحة مرض السمنة في المملكة في مختلف القطاعات المقدمة للخدمات الصحية، مضيفا أن أهمية هذا التعاون تأتي للعمل على رؤية تكاملية لعلاج مرض السمنة من خلال وضع التشريعات في هذا الشأن، وتطوير الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السمنة في المملكة, مشيدا بما تقدمه الشركة في مجال مكافحة مرض السمنة، متطلعا إلى مزيد من التعاون المثمر بين الطرفين في عدد من المجالات المستقبلية.من جهته؛ أكد ميلفن، أهمية التعاون مع المجلس الصحي السعودي الذي من شأنه خدمة القطاع الصحي في مجال إنشاء بيانات وطنية، ومكافحة وعلاج مرض السمنة في المملكة، وفق أحدث التقنيات والأنظمة في هذا المجال، مضيفا أن النتائج المرجوة من توقيع مذكرة التفاهم هي الارتقاء بمستوى أداء الخدمات المقدمة لمرضى السمنة، والبرامج الصحية التوعوية والتثقيفية للممارسين الصحيين.
محتويات مذكرة التفاهم:
- دعم إنشاء بيانات وطنية وفق أحدث التقنيات.
- تنظيم وتطوير خدمات مكافحة مرض السمنة.
- رؤية تكاملية لعلاج مرض السمنة.
- برامج صحية وتوعوية وتثقيفية للممارسين.
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