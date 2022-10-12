شكرا لقرائتكم أرملة تخيط الثياب العسكرية وفاءً لزوجها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أطلقت مبادرات أرامكو للمواطنة، في منطقة جازان 3 مبادرات مجتمعية بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة، تهدف إلى دعم وتمكين المجتمعات المحلية والفئات الأكثر احتياجًا. مبادرة أنامل جازان وعبّرت إحدى عضوات المبادرة المجتمعية، خلال حديث لقناة الإخبارية، عن امتنانها بعدما احتضنتها جمعية الأنامل جازان، وأصبحت تعمل في مصنع الزي العسكري بعد تدريبها على حياكة البزات العسكرية. شعور بالفخر ووصفت شعورها بالفخر، كونها تشارك في هذا العمل من أجل خدمة أفراد أمن المملكة، مضيفة: لي الشرف أن أحيك هذا الزي، خاصة أن زوجي المتوفى كان يعمل بالعسكرية. وضمّت مبادرات عطاءات جازان المجتمعية، تدشين مصنع بصمة للزي الموحد، وتوقيع مذكرة تفاهم لمبادرة العسل مع جمعية النحالين التعاونية بجازان، واستلام منتزه جازان البيئي من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.