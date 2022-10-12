شكرا لقرائتكم وعدها بالزواج وابتزها بعد 5 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

مواجهة المبتز وعلى الفور جاءت النصائح بعدم الرضوخ له والخضوع لطلباته حيث قال أحد المتابعين على تويتر: “قدمي بلاغ تهديد وابتزاز لدى الشرطة ولا عليك منه ولا تخاف وكن مع الله دائمًا وأبدًا واثبتي على الحق بالتوبة النصوح. وتابع: “خذوها قاعدة اللي يهدد دائمًا جبان ومتردد”. وتابعت مغردة أخرى: “بلاغ الشرطة وراح يتم بسرية لا تخافي ولا تتردي ولا ترضخي له الله يستر عليكي”. وحول خيانة الثقة قالت إحدى المغردات: “معقول خمس سنين .بلاغ للشرطة وهم بيتصرفوا وخليه درس لك لا تثقي بحدا يلي بدو ياكي بيجي من الباب مو من شباك الله يعوضك بإنسان يخاف الله فيك”. عقوبة الابتزاز من جانبه قال أحد المهتمين باللوائح والأنظمة في الرياض - محمد الوسيري - لا تزال بعض النساء والفتيات يدفعن ثمن ثقتهن التي وضعنها في غير محلها عند تصديق وعود الزواج ليكتشفن في النهاية أنهن وقعن في براثن أحد المبتزين. وعلى موقع تويتر قالت إحدى الفتيات: “فيه شخص نصب عليّ ووعدني أنه راح يتزوجني واستغلني 5 سنوات بعد طلب أرقام إخواني عشان يتعرف عليهم ويخطبني. وتابعت: “بعدها صار هددني إذا ما عطيته اللي يبيه راح يرسل صوري لأهلي وإخواني كيف أسوي؟”.وعلى الفور جاءت النصائح بعدم الرضوخ له والخضوع لطلباته حيث قال أحد المتابعين على تويتر: “قدمي بلاغ تهديد وابتزاز لدى الشرطة ولا عليك منه ولا تخاف وكن مع الله دائمًا وأبدًا واثبتي على الحق بالتوبة النصوح. وتابع: “خذوها قاعدة اللي يهدد دائمًا جبان ومتردد”. وتابعت مغردة أخرى: “بلاغ الشرطة وراح يتم بسرية لا تخافي ولا تتردي ولا ترضخي له الله يستر عليكي”. وحول خيانة الثقة قالت إحدى المغردات: “معقول خمس سنين .بلاغ للشرطة وهم بيتصرفوا وخليه درس لك لا تثقي بحدا يلي بدو ياكي بيجي من الباب مو من شباك الله يعوضك بإنسان يخاف الله فيك”.من جانبه قال أحد المهتمين باللوائح والأنظمة في السعودية ” إن تهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا قد يعرض لـ السجن لمدة عام وغرامة 500 ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين”.