شكرا لقرائتكم السعودية نجمة صاعدة بالتصنيف العالمي للجامعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

جامعة الملك عبدالعزيز

الرياض - محمد الوسيري - تقود مؤسسات التعليم العالي في المملكة الطريق للصدارة في العالم العربي، حيث تقترب جامعة الملك عبدالعزيز من قائمة أفضل 100 جامعة على مستوى العالم وتحتل المركز الأول عربيًا.وأصدرت مجلة “تايمز هايير إيديوكشن” المتخصصة بالتعليم العالي الجامعي في لندن، نتائج تصنيفها للجامعات العالمية 2023 ، حيث صعدت جامعة الملك عبدالعزيز من 190 في 2022 إلى المرتبة 101 في جدول 2023 ، مما يجعلها أعلى جامعة في الشرق الأوسط تحقق أفضل تصنيف على الإطلاق. وأظهرت نتائج التقييم الذي نشرته المجلة، اليوم الأربعاء، احتفاظ جامعة أكسفورد البريطانية بمركزها الأول للعام السابع على التوالي، بينما تعادلت جامعة الملك عبدالعزيز مع جامعة بازل السويسرية في المركز 101.

6 جامعات

نجمة صاعدة

تقدمت جامعة الملك عبدالعزيز في التصنيف مقارنة بالمركز 190 عالميًا في عام 2022، كما حافظت الجامعة على صدارتها العربية والمحلية بتحقيقها المركز الأول بين الجامعات العربية للعام السابع على التوالي. وشملت نتائج التصنيف المعلنة، اليوم الأربعاء، إدراج 21 جامعة سعودية ضمن الجامعات العالمية في مؤشرات التصنيف ومعاييره الجامعية، حيث دخلت 6 جامعات في التصنيف لأول مرة، كما حقّقت 7 جامعات أخرى تقدّمًا في مراكزها، وحافظت 6 جامعات على مراكزها السابقة، بما يسهم في بقاء الجامعات السعودية ضمن مراكز متقدمة، وتفصلها مرتبة واحدة عن قائمة أفضل 100 جامعة عالمية، بحسب بيان لوزارة التعليم. وجاءت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ثانيًا من بين الجامعات السعودية ضمن مجموعة (201-250)، ثم جامعة الملك سعود ثالثًا التي جاءت ضمن مجموعة (251-300). وحلت جامعة الفيصل رابعًا، وضمن مجموعة (301-350)، وحلّت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية خامس الجامعات السعودية وضمن مجموعة (351-400)، حيث دخلت التصنيف لأول مرة.وصرح كبير مسؤولي المعرفة في مجلة “تايمز” للتعليم العالي فيل باتي: ” البيانات تثبت أن المملكة نجمة صاعدة في التعليم العالي العالمي ومنارة للتميز في العالم العربي”. وأضاف: “لم يقتصر الأمر على صعود جامعة الملك عبدالعزيز لتقترب من تصنيف أفضل 100 جامعة في العالم لقيادة منطقة الشرق الأوسط بأكملها، ولكن المؤسسات الرائدة الأخرى حققت أيضًا تقدمًا قويًا كما زاد تمثيل المملكة بشكل عام في التصنيف العالمي – من 15 جامعة المرتبة في العام الماضي ، إلى 21 هذا العام”. وتظهر البيانات تحسنًا حقيقيًا في إنتاجية البحث وتأثيره والسمعة الأكاديمية للجامعات السعودية، بموجب رؤية 2030 التي تستهدف رعاية ودعم الجامعات الرائدة عالميًا لتعزيز المعرفة الجديدة والاقتصاد القائم على الابتكار. وارتفع عدد الإصدارات العلمية لجامعة الملك عبدالعزيز بنسبة 24٪ مقارنة بالعام الماضي. وصعدت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن من فئة 351-400 العام الماضي لتحتل المرتبة الأولى بين 201 و250 جامعة على مستوى العالم.