لتنمية مهارات القادة.. “مسك” تطلق الدفعة الثالثة من برنامج “قادة 2030”

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دشنت مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” الدفعة الثالثة من برنامج قادة 2030، الذي يهدف إلى تنمية مهارات وكفاءات القادة لمواكبة متطلبات رؤية 2030، حيث اختير 90 قائداً وقائدة ليلتحقوا بالدفعة الثالثة من البرنامج.

جاء ذلك خلال حفل أقيم يوم (السبت) الموافق 8 أكتوبر 2022 بفندق فورسيزونز بالرياض، وتضمن جلسة حوارية إثرائية بعنوان “القيادة في ظل التحول” مع وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي.

ويتكون البرنامج من 5 وحدات تدريبية هي التوعية والاكتشاف والبناء والنمو والتطوير، ينفذه مسار القادة في مؤسسة مسك بالتعاون مع شركاء أكاديميين دوليين.

وأكد وزير التجارة على أهمية إدارة التغيير والتحول في مواجهة تحديات رؤية 2030 للمملكة وأساليب القيادة الفعّالة التي تسهم بصورة كبيرة في دفع عجلة التنمية والتطور.

وأوضح الرئيس التنفيذي للبرامج في مسك عمر نجار أنَّ برنامج “قادة 2030” بُنيت أهدافه على صعيد عالمي غير مسبوق يبدأ بعملية اختيار متعددة المراحل تمتد إلى 3 أشهر، وتتضمن عدة مقابلات واختبارات لتقييم القدرات والمهارات الشخصية.

وأشار “نجار” إلى أن معايير القبول في البرنامج تتضمن شروطاً دقيقة، منها أن يكون المتقدم مسؤولاً تنفيذياً سعودياً في القطاع العام أو الخاص أو غير الربحي لمدة عشر سنوات وأكثر، وأن يملك خبرة لا تقل عن خمس سنوات في القيادة العليا.





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Source akhbaar24

