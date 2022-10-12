أمين الشرقية يدشن معرض القهوة السعودية وجدارية تحاكي إرث المجتمع خلال مبادرة “بركتنا” بمشاركة 60 فردا من كبار السن

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المناطق_الدمام

نظمت لجنة شؤون الأسرة بالمنطقة الشرقية بالشراكة مع أمانة الشرقية مبادرة (بركتنا المجتمعية)، تزامنا مع اليوم العالمي لكبار السن، وتضمنت المبادرة التي انطلقت في ممشى الضي بالظهران أمس، العديد من الفعاليات التثقيفية والترفيهية والرياضية والاجتماعية، التي تهدف لدعم المسنين، إضافة لخلق بيئة ملائمة للسكان ومرتادي الأماكن العامة ضمن سعي، أمانة الشرقية لأنسنة المدن وتحسين جودة الحياة لجميع الفئات العمرية.

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية رئيس لجنة شؤون الأسرة في المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، بأن مبادرة “بركتنا” جاءت لدعم فئة كبار السن، التي تعد جزء رئيس من مكونات الأسرة من خلال تهيئة المواقع البلدية وتحسين جودة الحياة فيها تحقيقا لأهداف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في أنسنة المدن، مؤكدا على ما توليه حكومتنا الرشيدة من اهتمام بالأسرة ومكوناتها والعمل على دعمها بمختلف المجالات بما يضمن لها الحياة الكريمة.

وأشار م. فهد الجبير إلى سعي لجنة شؤون الأسرة بالمنطقة الشرقية للتعرف على التحديات التي تواجه مختلف الفئات العمرية للأسرة، ومن ضمنهم فئة كبار السن، بهدف تحقيق التكامل بينهم بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، مبينا إن هذه المبادرة تأتي ضمن البرامج التي تقدمها اللجنة بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، وبمتابعة مستمرة من سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان “حفظهما الله”، حيث تهدف لتعزيز مكانة الأسرة في المنطقة وتشخيص التحديات التي تواجهها وتقديم المقترحات والدعم اللازم للأسر بما يحقق وطن طموح وفق رؤية المملكة 2030 .

ودشن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير خلال مبادرة “بركتنا” معرض القهوة السعودية، وكذلك جدارية ممشى الضي بالظهران بطول 40 متر، والتي تحاكي إرث المجتمع، وذلك بحضور مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشرقية، الأستاذ عبد الرحمن المقبل، ومدير صحة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي، ووكيل الأمين للخدمات الأستاذ محمود الرتوعي، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والخاصة.

وشارك بالمبادرة أكثر من 60 فردا من كبار السن داخل حي القصور، وكذلك المستفيدين من خدمات دور الرعاية بالدمام، إضافة لعدد كبير من أسر كبار السن وأهالي الحي، حيث تضمنت فعاليات تثقيفية واجتماعية وترفيهية قدمها رئيس ديوانية الأدب والثقافة بالمنطقة الشرقية خالد الخالدي، ونخبة من أعضاء الديوانية، واختتمت المبادرة بتكريم معالي أمين الشرقية، لكبار السن وتوزيع الهدايا والجوائز للمشاركين بالاحتفالية.

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Source almnatiq

