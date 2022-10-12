ينطلق 21 أكتوبر.. رئيس هيئة الترفيه يستعرض مناطق وفعاليات موسم الرياض 2022

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أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، اليوم الأربعاء، انطلاق موسم الرياض بنسخته الثالثة في 21 أكتوبر الجاري.

وأكد، خلال مؤتمر موسم الرياض، أن النسخة الجديدة ستشهد العديد من الإمكانيات والفعاليات الجديد.

وأوضح أن الموسم سيبدأ بحفل عالمي لسيرك دي سولي يوم 21 أكتوبر، على أن يبدأ افتتاح المناطق واحدة تلو الأخرى يوم 22 أكتوبر.

ونوه بأنه سيتم افتتاح منطقة جديدة تحمل اسم “Boulevard World”، وستحتوي على أكبر بحيرة صناعية عالمية، كما تم نقل “كومبات فيلد” لها، مؤكدًا أن هذه المنطقة سوف تحمل طابع ثقافي يجمع العديد من البلدان مثل المغرب والمكسيك وإيطاليا وفرنسا وغيرها.

وذكر أن الموسم سيتيح لأول مرة استخدام القوارب والغواصات في الرياض، كما سيتضمن تيليفريك إلى “بوليفارد الرياض سيتي”، والذي يتسع إلى 3 آلاف زائر في الساعة، كما تم تطوير هذه المنطقة بإضافة إلى 12 مطعم ومقهى جديدة.

وأضاف أن “بوليفارد الرياض سيتي” سيشهد أيضًا 25 مسرحية عربية وعالمية جديدة، 7 منها سعودية، منها مسرحية السهم الملتهب لماجد عبدالله ومسرحية يوسف البنيان، فضلًا عن حفلات أسبوعية طوال الموسم.

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Source akhbaar24

