شاهد.. مختص تسويق يوضح السبب وراء السماح لحاملي بطاقة “هيّا” بدخول المملكة

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المناطق ـ متابعات

علق مختص التسويق الرياضي الدكتور مقبل جديع، على قرار المملكة الذي يسمح لحاملي بطاقة “هيّا” بدخول السعودية، خلال فعاليات كأس العالم.

وقال في تصريحات للإخبارية، إن القرار جاء لتقليل الضغط على قطر، ولدعمها في هذا المحفل الدولي.

وتابع: “قطر هي الدولة المستضيفة لكن في النهاية هي دولة خليجية ومن المهم أن نتعاون لإنجاح كأس العالم”.

وبين أنه لا بد للدول المجاورة أن تتعاون لاستقبال الزوار عندها حتى لا تحدث مشكلة في قطر، ولا يكون هناك صعوبة في استقبال المشجعين.

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Source almnatiq

