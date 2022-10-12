الهلال يكرر رقمًا سلبيًا عمره 10 سنوات في أبرز إحصائيات الجولة السابعة بدوري روشن

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اختتمت أمس الجولة السابعة من منافسات دوري روشن للمحترفين لموسم 2022-2023، فيما ستتبقى جولة واحدة ستقام يومي السبت والأحد المقبلين قبل أن يتوقف لمدة شهرين لمشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم 2022.

ويستعرض “سبورت 24” فيما يلي أبرز الأرقام والإحصائيات بعد نهاية الجولة السابعة.

– لأول مرة منذ موسم 2012-2013 يفقد الهلال 7 نقاط في أول 7 جولات، ففي الموسم المذكور أنهى الزعيم الموسم ثانيًا خلف الفتح الذي كان أحد الفرق التي أفقدت الهلال نقاطًا في أول 7 جولات، وذلك بالفوز عليه لحساب الجولة الثانية.

– أنهى الهلال سلسلة انتصارات الشباب في دوري روشن والتي وصلت إلى 6 انتصارات متتالية، ليحرم الشباب من أن يكون ثالث نادٍ يحقق الانتصار في أول 7 جولات بدوري المحترفين بعد الهلال “موسم 2018-2019” والاتحاد “موسم 2014-2015”.

– بنهاية الجولة السابعة بقي فريقان بلا أي فوز وهما الفيحاء والباطن، حيث يأتيان في المركزين 15 و16.

– في أول مشاركة له بدوري المحترفين، اقتحم الطائي المربع الذهبي بعد نهاية الجولة السابعة، وهو أفضل مركز للفريق في تاريخ مشاركته بالدوري السعودي حيث سبق له المشاركة قبل عصر الاحتراف آخرها موسم 200-2001.

– فريقان فقط لم يتجرعا مرارة الهزيمة حتى الآن وهما الشباب صاحب الصدارة والاتحاد ثالث الترتيب.

– حافظ الشباب على موقعه كأفضل الفرق هجومًا بـ 16 هدفًا خلفه النصر بـ 14 هدفًا.

– جاء الشباب والاتحاد كأقوى دفاع بهدفين فقط تلقته شباك كل منهما.

– الشباب الأكثر فوزًا بـ 6 انتصارات.

– الطائي والفتح والرائد لم تعرف مبارياتهم التعادل حتى الآن.

– الباطن أضعف خط هجوم “هدفين فقط” وأضعف دفاع “تلقت شباكه 18 هدفًا”.



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Source akhbaar24

