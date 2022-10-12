أيمن يحيى يتحدث عن تألقه بعد العودة من الإصابة

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أبدى لاعب فريق النصر، أيمن يحيى، سعادته بالتسجيل للمباراة الثانية على التوالي بالدوري بعد عودته من الإصابة.

وأضاف يحيى، وفقًا لقناة :”SSC”:”قدمنا مباراة كبيرة وحققنا فوزًا مستحقًا أمام العدالة وأحمد الله أني سجلت في المباراة الثانية على التوالي رغم عودتي من الإصابة مؤخرا، وهذا نتاج دعم المدرب واللاعبين والإدارة، ومساندة الجمهور”.

وأتم لاعب فريق النصر تصريحاته بقوله:”كنت أتمنى تسجيل الهاتريك بعد أن أُتيحت لي الفرصة في الشوط الثاني لكني لم يحالفني التوفيق”.



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Source akhbaar24

