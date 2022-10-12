تطورات إصابة لاعب الهلال فييتو

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أفادت مصادر بأن المحترف الأرجنتيني بصفوف الهلال، لوسيانو فييتو، يخضع خلال الفترة الحالية لعلاج وتأهيل عن طريق التمارين المائية في حوض السباحة.

وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن اللاعب صاحب الـ 28 عامًا يتقدم بشكل ملحوظة في تأهيله للتعافي من إصابة عضلة الفخذ الأمامية.

وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن عودة اللاعب الأرجنتيني بصفوف الهلال للتدريبات الجماعية ستكون بشكل تدريجي على أن يخضع لفحوصات طبية خلال الـ 48 ساعة المقبلة للاطمئنان على عضلته قبل انخراطه في التدريبات الجماعية.



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Source akhbaar24

