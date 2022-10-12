شاهد.. فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل موسم الرياض 2022

︎ . المناطق ـ متابعات انطلقت قبل قليل، فعاليات المؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل موسم الرياض 2022. ووجه رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لدعم المستمر، ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأكد أن افتتاح موسم الرياض الثالث سيكون بحفل عالمي يوم 21 أكتوبر الجاري والمناطق سيتم افتتاحها يوم 22 أكتوبر. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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