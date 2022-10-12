القبض على 80 متهما بتهريب المخدرات في جازان وعسير

أحبطت الأفواج الأمنية محاولات تهريب أكثر من 3 أطنان من القات المخدر، و772 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و206,340 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، في منطقتي جازان وعسير، وتم القبض على مهربيها وعددهم (80) متهمًا، منهم (15) مواطنًا، ومقيم من الجنسية اليمنية، و(64) مخالفًا لنظام أمن الحدود،وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.



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