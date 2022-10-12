تعرف على شروط الحصول على رخصة حمل واقتناء الأسلحة

نشر الأمن العام شروط وإجراءات الحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة الفردية وأسلحة الصيد، ولفت إلى أن الشروط تضمنت أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية، وألا يقـل عمـره عـن 22 عاما، وأن يكون خاليا من السوابق الجنائية.

كما تضمنت الشروط أن يكون خاليا من القيود الأمنية التي تحول دون منحه الرخصة، وألا يكون مصابا بعاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السلاح، وألا يكون قد أجري أي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه أو آلية عمله أو معلوماته، وتعبئة النموذج الخـاص بطلب الترخيص.