شكرا لقرائتكم الداخلية تستعرض مبادرة طريق مكة في جيتكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

جناح الداخلية

مبادرة طريق مكة

الرياض - محمد الوسيري - تستعرض وزارة الداخلية في مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2022 المقام في دبي خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر 2022م، مبادرة طريق مكة التي أطلقتها ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030 لخدمة ضيوف الرحمن من مطارات بلدانهم.وتعرف زوار جناح الوزارة على جهودها في المبادرة العام الماضي (1443 هـ) في خدمة نحو (99,018) مستفيدًا من ضيوف الرحمن في (5) دول، خلال 30 يومًا، وبلغ عدد رحلات المستفيدين في صالة المبادرة من دولهم إلى مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة (274) رحلة، قدمت لهم الخدمة في مطارات بلدانهم من خلال (58) محطة و(20) حقيبة متنقلة ومتوسط إنهاء إجراءات دخول للحاج الواحد (0:01:48) دقيقة، وذلك ضمن جهود المملكة العربية السعودية في التيسير على ضيوف الرحمن، وحرصها على رعايتهم وسقايتهم وإعانتهم والاهتمام بشؤونهم في كل بقاع الأرض.وثمّن زوار (جيتكس) جهود فرق تنفيذ المبادرة في إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن المستفيدين من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، حيث حظي ضيوف الرحمن المستفيدون من مبادرة طريق مكة عند وصولهم إلى مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، برعاية واهتمام، حيث خصصت لهم مسارات ينتقلون منها مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

وتأتي مشاركة وزارة الداخلية في أسبوع جيتكس بخمسة محاور شملت أثر عالم أبشر في تحقيق التحول الرقمي على مستوى وزارة الداخلية، وتعزيز الأمن وتقليل الجريمة بجميع أشكالها، بما في ذلك الجرائم المعلوماتية، وتعزيز السلامة المدنية والمرورية، وخدمات ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، إضافة إلى جهود الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة، وتهدف إلى إبراز النجاحات والإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية في ظل رؤية المملكة 2030م.