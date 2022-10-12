شكرا لقرائتكم وزير الخارجية: السعودية ستحمي مصالحها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد وزير الخارجية، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أنه لا توجد جوانب سياسية وراء قرار أوبك+ خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا مشيرًا إلى أن أوبك+ تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين والحديث عن تفكيكها عاطفي. https://twitter.com/i/broadcasts/1ZkKzXBWyeeJv قرار أوبك+ وأوضح الوزير أن المملكة لا تنظر لأي تفسيرات سياسية تتعلق بقرار خفض إنتاج النفط مستغربًا في الوقت ذاته من طرح أمريكا مشروع قانون نوبك الذي يتيح لوزارة العدل الأمريكية في حال إقراره أن ترفض احتكار دول أوبك للتحكم في أسعار النفط. وأشار الأمير فيصل بن فرحان خلال تصريحات لقناة العربية إلى أن دول أوبك+ تصرفت بمسؤولية واتخذت القرار المناسب وهو قرار اقتصادي بحت وتم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء. العلاقات السعودية الأمريكية وحول العلاقات السعودية الأمريكية قال وزير الخارجية إن أمريكا هي الشريك الأول للسعودية مشيرًا إلى أن التعاون العسكري بين الرياض وواشنطن يخدم مصلحة البلدين كما ساهم في استقرار المنطقة. وقال إن العلاقة مع واشنطن استراتيجية وداعمة لأمن واستقرار المنطقة مختتمًا بالقول إن: “المملكة ستحمي مصالحها على كل حال”.