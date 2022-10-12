شكرا لقرائتكم عقارات الدولة: التزموا بمعايير إدارة الأصول والمرافق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت الهيئة العامة لعقارات الدولة على أهمية تطبيق جميع الجهات الحكومية المعايير الفنية في دليل إدارة الأصول والمرافق في الجهات الحكومية، الذي يكفل تحقيق أعلى مواصفات ومعايير الجودة، مما يسهم في استدامة العقار وإطالة عمر المباني، ورفع كفاءتها. جاء ذلك خلال مؤتمر (إشراك إدارة المرافق لصنع تطوير مستدام)، الذي نظمته جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق، في مدينة الرياض. وقال مدير عام الشؤون الفنية في الهيئة الدكتور هشام الزبن: إنّ الهيئة أدرجت (دليل معايير إدارة الأصول) ضمن الأطر الضابطة لإدارة وتشغيل عقارات الدولة. ونوه بدور هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية التي عملت على إصدار هذا الدليل المهم، والذي يحدد مؤشرات أداء لقياس أداء إدارات المرافق، ووضع معايير إدارة المرافق والأصول، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، إضافةً إلى تعزيز سلامة العقار والمستخدمين. وأشار إلى أهمية مواجهة التحديات التي تواجه القطاع ومنها اعتماد نظم قديمة لتشغيل وصيانة المرافق، ونقص أعداد العاملين المختصين والمؤهلين علميًا وعمليًا، لافتًا إلى أهمية الاستعانة بالحلول الرقمية والذكية في إدارة المرافق لمساهمتها الفعالة في تحسين مستويات الجودة، إضافةً إلى تطبيق أفضل الممارسات في كفاءة الطاقة وترشيد المياه.