شكرا لقرائتكم حي القيروان بلا إشارات : نمشي بالبركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

البقالات فقط

حي القيروان

حي الجبيلة الذي يحده من الناحية الغربية. حي العمارية الذي يجاوره من الناحية الغربية. حي الملقا الذي يقع على الطرف الجنوبي له.

الرياض - محمد الوسيري - اشتكى عدد من أهالي حي القيروان في الرياض من عدم استكمال الخدمات في بعض الأماكن حيث لا يوجد بها إشارات مرور ولا أنوار كافية ما يعرض قائدي المركبات ومستخدمي الطرق للخطر.وعبر موقع تويتر عبر بعض الأهالي عن معاناتهم مع المشاكل التي يواجهونها حيث قالت إحدى المتابعات: “حي القيروان يحتاج إلى اهتمام.. بصراحة فيه أماكن لا فيها أنوار ولا إشارات. وتابعت:” الحي اللي فيه بوليفارد 2030 تقاطع شوارع وزحمة بدون إشارات الواحد يمشي بالبركة والدعاء والله حتى صرافات بنوك قليل جدًا.. أكثر شيء تشوفه في الحي البقالات “. وتفاعل معها عدد من أهالي الحي حيث أكدت إحدى المتابعات أن المشكلة عامة في كل أحياء شمال الرياض خاصة حي العارض مؤكدة أنه: “كل الشمال حتى العارض ما فيه شيء”.يذكر أن الحي يقع شمال الرياض، ويحيط به مجموعة من الطرق الرئيسية البارزة التي تمثل حلقة الوصل بينه وبين معالم العاصمة المتنوعة. ويحيط بالحي العديد من الأحياء ومنها: