شكرا لقرائتكم تقنية الدائر تفتح باب القبول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الكلية التقنية بمحافظة الدائر بني مالك عن فتح باب القبول والتسجيل للدبلوم التقني الصباحي للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي الجاري 1444هـ. تسجيل تقنية الدائر وأوضح عميد الكلية متعب بن عبد الله زيلعي أن القبول والتسجيل لدرجة الدبلوم الصباحي سيبدأ اعتبارا الاحد المقبل ، للمتدربين الراغبين والحاصلين على الثانوية العامة المسار العلمي والمعاهد الصناعية. وأكد الزيلعي أهمية الالتزام بصحة المعلومات المسجلة خلال التقديم من خلال موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر الرابط، مشيراً إلى أن المقبولين سيتلقون ترشيحهم للقبول عبر رسائل نصية SMS تصلهم من موقع البوابة الموحدة للقبول والتسجيل (قبولي).