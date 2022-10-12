حصاد “سبورت 24”.. من الأفضل في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي؟

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أسدل الستار على منافسات الجولة السابعة لدوري روشن السعودي، بعد مباريات في غاية القوة والإثارة.

وتألق عدد من النجوم خلال منافسات الجولة السابعة، وقادوا فرقهم لتحقيق نتائج مميزة، بفضل ما قدموه في الدوري الأقوى عربيًا وآسيويًا.

ويسلط “سبورت 24” الضوء على النجوم الأبرز عقب ختام كل جولة من جولات دوري روشن السعودي لاختيار الأفضل بينهم.

موسى ماريغا

قدم محترف نادي الهلال، المالي موسى ماريغا مستوى مميز خلال مباراة فريقه أمام الشباب ضمن ديربي الرياض.

وسجل هدف الهلال الوحيد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

ورفع الهلال رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس، فيما وصل رصيد الشباب إلى 19 نقطة في صدارة الترتيب.

أيمن يحيى

صنع صانع ألعاب نادي النصر، أيمن يحيى بشكل جيد في مباراة فريقه أمام العدالة والتي انتهت بنتيجة (4-0).

أيمن يحيى ظهر بمستوى مميز في وسط ملعب النصر، وسجل الهدفين الأول والثاني لنادي النصر في شباك العدالة.

ورفع النصر رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد نادي العدالة عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

حمدالله

ظهر المحترف المغربي عبد الرزاق حمدالله مع فريقه الاتحاد بشكل جيد أمام منافسه ضمك رغم التعادل الإيجابي.

وسجل حمدالله هدف فريق الاتحاد الوحيد في شباك ضمك، في المبارالة التي أقيمت ضمن الجولة السابعة من دوري روشن.

ورفع نادي الاتحاد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما توقف رصيد ضمك عند 12 نقطة في المركز السابع.

كيم سيونج جيو

لعب محترف نادي الشباب، الحارس الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو، دورًا كبيرًا خلال مباراة فريقه أمام الهلال ضمن ديربي الرياض الذي انتهى بنتيجة 1-1.

وتصدى جيو لركلة جزاء من النيجيري أوديون إيجالو إضافة إلى العديد من الفرص في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

ورفع الهلال رصيده إلى نقطة في المركز السادس، فيما وصل رصيد الشباب إلى 19 نقطة في صدارة الترتيب.

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