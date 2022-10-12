وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير اليابان لدى المملكة

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المناطق_واس

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير اليابان لدى المملكة فوميو ايواي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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Source almnatiq

