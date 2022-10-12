وزير الصحة يدشن مصنعاً للأجهزة الطبية بحضور الرئيس التنفيذي لـ”الغذاء والدواء”

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دشّن وزير الصحة فهد الجلاجل، اليوم الأربعاء، مصنع المتطورة الأولى لصناعة الأجهزة الطبية، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء هشام الجضعي.

جاء ذلك أثناء زيارة الوزير جناح شركة الدواء للخدمات الطبية في ملتقى الصحة العالمي، والمقام خلال الفترة من 9 – 11 أكتوبر؛ ويهدف المصنع إلى زيادة نسبة المحتوى المحلي في القطاع الصحي لتحقيق إحدى مبادرات “رؤية المملكة 2030″، ونقل المعرفة وآخر التطورات على مستوى العالم بالتعاون مع شركات عالمية، وكذلك التنوع في المنتجات بما يتناسب مع البرامج الحكومية.

ووقعت شركة الدواء للخدمات الطبية وشركة بي جي أي المناهل الصينية عدداً من الاتفاقيات في مجالات الخدمات اللوجستية؛ لتطوير وتصنيع الأجهزة الطبية، وتقديم خدمات الرعاية الصحية.

واستعرضت شركة الدواء خدمات الشركة الأولى للتحول للرعاية الصحية، والتي ترتكز إلى رؤية استراتيجية تتمثل في أن تكون إحدى ركائز التحول في الرعاية الصحية في المملكة من خلال التكنولوجيا والابتكار؛ للإسهام في تحقيق مستهدفات القطاع الصحي و”رؤية المملكة 2030″.

كما استعرضت الشركة خلال المعرض شركة المنظومة الأولى للخدمات اللوجستية “بروسيد”، والتي تختص بتوفير خدمات نقل الأدوية والمنتجات الطبية للأفراد والجهات الحكومية والخاصة وخدمات نقل الدم بين المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، وبنوك الدم المركزية حول المملكة.



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Source akhbaar24

