براتب مغرٍ.. مطلوب طيار لملك بريطانيا تشارلز الثالث

︎

.



أعلن قصر باكنغهام، قصر الحكم في بريطانيا، اليوم (الأربعاء)، وظيفة شاغرة براتب مغرٍ، وهي وظيفة طيار لمروحية، للعمل مع كبار الشخصيات، على رأسهم الملك تشارلز الثالث.

وأشار قصر باكنغهام إلى أن مقر العمل، سيكون في قاعدة تابعة للقوات الجوية الملكية بقرية “أوديهام” بهامبشاير، وسيحصل الطيار على راتب جيد، وإجازة سنوية مدفوعة مدتها 5 أسابيع.

يذكر أن العائلة المالكة، تستخدم مروحية من طراز Sikorsky S76 C، واستخدمت السنة الماضية في 179 رحلة، بلغت تكلفتها 906 آلاف جنيه إسترليني.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

