“البلدية والقروية” لـ”أخبار24″: لم نستخدم “الدرون” لرصد المخالفات

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استبعد مصدر مطلع في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن يتم استخدام طائرات الدرون لرصد المخالفات.
وأكد المصدر لـ”أخبار 24” أن ما تردد مؤخراً من معلومات حول استخدام الوزارة لطائرات الدرون في رصد مخالفات التشوه البصري في المدن غير صحيح جملة وتفصيلاً.
ونفى ما تردد حول فرض رسوم على نقل المهملات، مؤكداً أنها خدمة مجانية تقدمها الوزارة ولا يوجد نية حول فرض رسوم على تلك الخدمات.
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Source akhbaar24
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