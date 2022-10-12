فهد بن جلوي: ملياران و600 مليون ريال ميزانية استراتيجية دعم وتطوير الاتحادات الرياضية

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كشف نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير فهد بن جلوي، عن ميزانية استراتيجية دعن وتطوير الاتحادات الرياضية.
وقال الأمير فهد خلال المؤتمر الدوري الخامس للقطاع الرياضي: “تبلغ ميزانية استراتيجية دعم وتطوير الاتحادات الرياضية التي تم اطلاقها في نوفمبر الماضي مليارين و 600 مليون ريال”.
وأضاف: “بعض الاتحادات تاريخ تأسيسها قديم جدا وبعضها حديث وعلى سبيل المثال اتحاد الكريكيت رغم حداثته إلا أنه استطاع تحقيق نتائج جيدة في التقييم”.
وتابع: “هناك تفاوت بين الاتحادات الرياضية في تنفيذ المعايير الموضوعة وطموحنا الوصول إلى مستوى إداري عالي في جميع الاتحادات”.
وتعقد وزارة الرياضة مؤتمرًا دوريًا أسبوعيًا للنقاش حول شؤون القطاع الرياضي.
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Source akhbaar24
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