فهد بن جلوي: ملياران و600 مليون ريال ميزانية استراتيجية دعم وتطوير الاتحادات الرياضية

︎

.



كشف نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير فهد بن جلوي، عن ميزانية استراتيجية دعن وتطوير الاتحادات الرياضية.

وقال الأمير فهد خلال المؤتمر الدوري الخامس للقطاع الرياضي: “تبلغ ميزانية استراتيجية دعم وتطوير الاتحادات الرياضية التي تم اطلاقها في نوفمبر الماضي مليارين و 600 مليون ريال”.

وأضاف: “بعض الاتحادات تاريخ تأسيسها قديم جدا وبعضها حديث وعلى سبيل المثال اتحاد الكريكيت رغم حداثته إلا أنه استطاع تحقيق نتائج جيدة في التقييم”.

وتابع: “هناك تفاوت بين الاتحادات الرياضية في تنفيذ المعايير الموضوعة وطموحنا الوصول إلى مستوى إداري عالي في جميع الاتحادات”.

وتعقد وزارة الرياضة مؤتمرًا دوريًا أسبوعيًا للنقاش حول شؤون القطاع الرياضي.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

