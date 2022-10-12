شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفها الآن.. تفاصيل صادمة في قضية النصر وحمد الله والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية عن مفاجأة من العيار الثقيل في قضية نادي النصر وحمد الله التي أصبحت حديث الساعة في الشوارع الرياضية السعودية خاصة وأنه لم يتم الحكم حتى الآن في هذه القضية التي ينتظر الجميع عن القرار الرسمي خلالها.

تطورات جديدة في قضية حمد الله والنصر

وأكد أحمد الشيخي، القانوني الرياضي على أن هناك تطورات جديدة ومثيرة في قضية حمد الله نجم اتحاد جدة ونادي النصر السعودي بشأن الأزمة المشتعلة بينهم خلال الفترة الأخيرة.

أزمة النصر وحمد الله

وكانت إدارة النصر قد فسخت تعاقدها مع حمد الله في الفترة الماضية لينتقل اللاعب إلى صفوف اتحاد جدة ويفاجئ اللاعب وناديه الجديد بدعوة قضائية ضده من ناديه السابق بحجة التفاوض مع نادي الاتحاد في الفترة المحمية من عقده.

حكم التحكيم الرياضي في قضية حمد الله والنصر

وفي سياق ذلك فقد أكدت الشيخي أن مركز التحكيم الرياضي قام باتخاذ قرار التحكيم المعجل في القضية وذلك من تلقاء نفسه.

وكانت لجنة الاحتراف السعودية قد أعلنت عن إيقاف حمد الله لمدة 4 أشهر يعد الشكوى التي تحصل عليها من العالمي، ليعلق المركز التحكيمي عن ذلك ويقرر تعليق القرار بشكل مؤقت وبعد ذلك اتخذ خطوة التحكيم المعجل وقام باستدعاء اتحاد الكرة السعودية كطرف ثابت في القضية رفقة النصر وحمد الله.