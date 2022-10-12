شكرا لقرائتكم تقنية صامطة تفتح باب القبول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الكلية التقنية بمحافظة صامطة عن فتح باب القبول للفصل التدريبي الثاني لعام 1444هـ، في برنامج البكالوريوس المسائي، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل. وأوضحت الكلية أن القبول سيكون في تخصص الإلكترونيات وأنظمة التحكم، والتي تستهدف الموظفين وغير الموظفين من حملة دبلوم التقنية في تخصص الإلكترونيات الصناعية والتحكم, على مدى أربعة أيام، عبر بوابة القبول .