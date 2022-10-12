شكرا لقرائتكم هل كثافة البوية تستوجب رد السيارة الجديدة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - اشتكى أحد المستهلكين من وجود عيب في سيارته الجديدة التي اشتراها من إحدى الوكالات حيث أكد أن كثافة البوية على السيارة يختلف عن الطبيعي كما أنه يختلف من مكان لآخر في جسم المركبة. بوية السيارة وقال المستهلك في رسالة إلى حساب وزارة التجارة على تويتر: “عند استلام سيارة جديدة من الوكالة هل يعتبر زيادة سمك البوية عن الطبيعي واختلاف السمك بأجزاء مختلفة من السيارة يعتبر عيبًا مصنعيًا يستوجب الاستبدال أو الإرجاع”. وطلبت الوزارة من المستهلك أن يقوم برفع بلاغ عبر تطبيق بلاغ تجاري باعتباره الوسيلة الأولى لإيصال شكواه للجهات الرسمية. استدعاء مركبات وفي وقت سابق من يوم أمس استدعت الوزارة 23,153 مركبة فورد/ لينكون من عدة طرازات، سنة الصنع 2009 -2016. وأوضحت أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في قفل الأبواب قد يؤدي إلى احتمالية فتح الأبواب أثناء القيادة مما يزيد من خطر الإصابة. ولفتت إلى أنه يمكن التحقق من شمول المركبة من خلال Recalls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.