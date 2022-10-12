شكرا لقرائتكم ساندسوفت تفتتح استوديو رئيسياً في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

ساندسوفت ، إحدى شركات تطوير ونشر وابتكار والاستثمار في الألعاب على الأجهزة المحمولة، عن افتتاح “ساندسوفت الرياض،” وهو استوديو لتطوير ألعاب الهاتف المحمول يقع في قلب المملكة العربية عجلان وإخوانه القابضة ، إحدى أكبر الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي توظف أكثر من 15000 شخص حول العالم. صنفت مجلة فوربس مجموعة عجلان وإخوانه كواحدة من بين أفضل 20 شركة عائلية عربية ، وتوفر المجموعة لشركة ساندسوفت وصولاً لا مثيل له إلى بنية تحتية متنوعة. ويقود شركة ساندسوفت خبراء متخصصون وذوو خبرات كبيرة في صناعة الألعاب، بمن فيهم رئيسها التنفيذي ديفيد فرنانديز ، الذي قام أثناء وجوده في عملاق الألعاب “كنغ – King” بتوسيع عناوين الملكية للألعاب الأسطورية (كاندي كرش) و(ببل ويتش)؛ بالإضافة إلى ميكا ليندغرين ، رئيس إدارة النشر السابق في “روفيو – Rovio”. يضم مجلسها الاستشاري شخصيات من عمالقة الصناعة بما في ذلك تريب هوكينز (مؤسس الكترونيك آرتس – Electronic Arts)، وكاتي ليفورانتا (الرئيس التنفيذي السابق لروفيو – Rovio)، وأليكس ديل (رئيس التسويق السابق لدى “كنغ – King”). استثمرت ساندسوفت مؤخرًا في أهم الألعاب المرتبطة بالهواتف المحمولة بما في ذلك: ( رامبو: سترايك فورس – Rambo: Strike Force ) و (باسيفيك ريم: بريش وورز – Pacific Rim: Breach Wars )، وبدأت مؤخرًا في الاستثمار بشكل كبير في التقنيات والمشاريع الجديدة والناشئة في مجال الألعاب مثل البلوك تشين. يترأس ياسر قريشي ساندسوفت الرياض، ويتمتع بخبرة تزيد عن عشر سنوات في ألعاب تصنيف (AAA) والألعاب المجانية، وكان آخرها أثناء بناء فريق “FIFA Ultimate Team” في (EA). سيعمل استوديو الرياض كمقر رئيسي عالمي لشركة ساندسوفت، الملتزمة برعاية المواهب المحلية من خلال برنامج (برس ستارت – Press Start) – الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. سيتم إطلاق البرنامج هذا العام مستهدفاً المواهب السعودية الناشئة ذات الشغف بدخول صناعة الألعاب العالمية، وسيسمح البرنامج لمجموعة مختارة من مصممي الألعاب لتطوير ألعابهم الخاصة بالدعم والموارد الضخمة لساندسوفت. سيستفيد منشئو محتوى برنامج Press Start من إرشادات الشخصيات الخبيرة في صناعة الألعاب لدى ساندسوفت، مع الاحتفاظ بالاستقلالية في تحديد اللعبة التي يريدون تطويرها. وقال عبدالعزيز العجلان المدير العام لشركة ساندسوفت، إن إطلاق ولي العهد، الأمير . يُعد الاستثمار في صناعة الألعاب المحلية في المملكة العربية السعودية أمرًا حيويًا بالنسبة لشركة ساندسوفت، ويتماشى مع رؤية المملكة 2030م. تعد ألعاب الهاتف المحمول قطاعًا سريع النمو في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يضم 434 مليون لاعب للألعاب المحمولة يشكلون 15٪ من قاعدة اللاعبين العالميين، ومن المتوقع أن يشهد سوق الألعاب نمواً بنسبة 10.8٪ هذا العام. الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة، إحدى شركات تطوير ونشر وابتكار والاستثمار في الألعاب على الأجهزة المحمولة، عن افتتاح “ساندسوفت الرياض،” وهو استوديو لتطوير ألعاب الهاتف المحمول يقع في قلب المملكة العربية السعودية . يوفر الاستوديو أكثر من 80 فرصة وظيفية في المنطقة، وهو الخطوة الأولى في الاستثمارات الكبيرة للشركة في قطاع الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030م، يكرس استوديو “ساندسوفت الرياض” جهوده للتنويع الاجتماعي والاقتصادي من خلال تنمية صناعة ألعاب الفيديو الإقليمية، وخلق الوظائف، بالإضافة لتجارب ألعاب ممتعة وإيجابية للاعبين. شركة ساندسوفت هي ذراع الألعاب، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لمجموعة، إحدى أكبر الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي توظف أكثر من 15000 شخص حول العالم. صنفت مجلة فوربس مجموعة عجلان وإخوانه كواحدة من بين، وتوفر المجموعة لشركة ساندسوفت وصولاً لا مثيل له إلى بنية تحتية متنوعة. ويقود شركة ساندسوفت خبراء متخصصون وذوو خبرات كبيرة في صناعة الألعاب، بمن فيهم رئيسها التنفيذي، الذي قام أثناء وجوده في عملاق الألعاب “كنغ – King” بتوسيع عناوين الملكية للألعاب الأسطورية (كاندي كرش) و(ببل ويتش)؛ بالإضافة إلى، رئيس إدارة النشر السابق في “روفيو – Rovio”. يضم مجلسها الاستشاري شخصيات من عمالقة الصناعة بما في ذلك تريب هوكينز (مؤسس الكترونيك آرتس – Electronic Arts)، وكاتي ليفورانتا (الرئيس التنفيذي السابق لروفيو – Rovio)، وأليكس ديل (رئيس التسويق السابق لدى “كنغ – King”). استثمرت ساندسوفت مؤخرًا في أهم الألعاب المرتبطة بالهواتف المحمولة بما في ذلك: () و)، وبدأت مؤخرًا في الاستثمار بشكل كبير في التقنيات والمشاريع الجديدة والناشئة في مجال الألعاب مثل البلوك تشين. يترأسساندسوفت الرياض، ويتمتع بخبرة تزيد عن عشر سنوات في ألعاب تصنيف (AAA) والألعاب المجانية، وكان آخرها أثناء بناء فريق “FIFA Ultimate Team” في (EA). سيعمل استوديو الرياض كمقر رئيسي عالمي لشركة ساندسوفت، الملتزمة برعاية المواهب المحلية من خلال برنامج (برس ستارت – Press Start) – الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. سيتم إطلاق البرنامج هذا العام مستهدفاً المواهب السعودية الناشئة ذات الشغف بدخول صناعة الألعاب العالمية، وسيسمح البرنامج لمجموعة مختارة من مصممي الألعاب لتطوير ألعابهم الخاصة بالدعم والموارد الضخمة لساندسوفت. سيستفيد منشئو محتوى برنامج Press Start من إرشادات الشخصيات الخبيرة في صناعة الألعاب لدى ساندسوفت، مع الاحتفاظ بالاستقلالية في تحديد اللعبة التي يريدون تطويرهاوقالالمدير العام لشركة ساندسوفت، إن إطلاق ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان ، مؤخراً للاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، تعد خطوة مفصلية ومهمة لبدء مرحلة جديدة لهذا القطاع الذي سينعكس بنتائج إيجابية على الاقتصاد الوطني. وفي هذا الصدد أكد العجلان أن شركة ساندسوفت تسير في ركب توجهات رؤية المملكة 2030، وكذلك مع استراتيجية سمو ولي العهد للرقي بهذا القطاع الحيوي، ووضع المملكة في مقدمة الدول العالمية المتطورة في الاستثمارات الجديدة لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية. وبهذه المناسبة، قال رئيس “استوديو الرياض”، السيد ياسر قريشي: “سيكون “استوديو الرياض” مركزاً رائداً ومركزيًا فريدًا للمطورين وسيركز على تقديم تجارب ألعاب متنقلة طموحة وعالية الجودة تستخدم أحدث التقنيات الناشئة والمستقبلية. سيلعب “استوديو الرياض” دورًا أساسيًا في وصول ساندسوفت لهدفها بأن تكون واحدة من شركات الألعاب الرائدة في العالم”يُعد الاستثمار في صناعة الألعاب المحلية في المملكة العربية السعودية أمرًا حيويًا بالنسبة لشركة ساندسوفت، ويتماشى مع رؤية المملكة 2030م. تعد ألعاب الهاتف المحمول قطاعًا سريع النمو في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يضم 434 مليون لاعب للألعاب المحمولة يشكلون 15٪ من قاعدة اللاعبين العالميين، ومن المتوقع أن يشهد سوق الألعاب نمواً بنسبةهذا العام.