شكرا لقرائتكم 90 ألف مستفيد من المصالحة عبر تراضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة العدل أن إجمالي المستفيدين من خدمات منصة تراضي خلال شهر سبتمبر المنصرم بلغ نحو 90 ألف مستفيد. وأوضحت الوزارة أن المنصة مكنت المستفيدين من إنهاء خلافاتهم وتسويتها وديًا وتوثيقها دون الحاجة لزيارة المحاكم؛ إذ يتم ذلك بشكل رقمي “عن بُعد” عبر منصة تراضي. جلسات صلح: وأوضحت الوزارة أن عدد جلسات الصلح المنعقدة خلال نفس الشهر بلغت نحو 58 ألف جلسة مصالحة عبر منصة تراضي. وأشارت الوزارة إلى أن المنصة أسهمت في رفع العبء عن أطراف النزاع من مشقة الحضور إلى المحاكم أو مكاتب الصلح، وكذلك مكنت المستفيدين من الاطلاع على الطلبات الخاصة بهم والوثائق التابعة لهم إلكترونيًا. تراضي: وأكدت الوزارة أن وثائق الصلح الصادرة عن “تراضي” تعد سندات تنفيذ يمكن التقدم بها إلى قضاء التنفيذ في حال إخلال أحد الأطراف بالاتفاقات المدونة بالوثيقة. وبينت الوزارة أنه يمكن الاستفادة من خدمات منصة تراضي الإلكترونية من خلال الرابط: هنا .