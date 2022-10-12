شكرا لقرائتكم أعراض ومضاعفات تواجه المصاب بـ الإنفلونزا الموسمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت وزارة الصحة، أعراض ومضاعفات قد تواجه المصاب بـ الإنفلونزا الموسمية.

أنواع الإنفلونزا الموسمية

وأوضحت الصحة أعراض الإنفلونزا الموسيقية في إنفوجرافيك عبر حسابها بموقع تويتر، وهي سيلان الأنف، التهاب الحلق، ألم العضلات، سعال مستمر وجاف، رجفة وتعرق، صداع، درجة حرارة أكثر من 38. كما بيت وزارة الصحة مضاعفات الإنفلونزا الموسمية وهي: التهاب الرئتين، التهاب الشعب الهوائية، التهاب الأذن، تسمم الدم، ومن ثم الوفاة. وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الصحة أن الإنفلونزا عبارة عن عدوى فيروسية موسمية وتصيب جميع الفئات العمرية، وتنتشر بشكل كبير في شمال الكرة الأرضية، مبينة أن الطريقة الأكثر فعالية للحماية منها هي أخذ اللقاح كل عام.وكشفت الصحة أن هناك 3 أنواع رئيسية من الإنفلونزا الموسمية وهي A-B نمطان رئيسيان يصيبان الإنسان وسلالات فرعية متعددة كل منهما يتغير سنويًّا، أماC فهو نوع نادر ويسبب حالات عدوى خفيفة بآثار أقل على الصحة العامة.