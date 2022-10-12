شكرا لقرائتكم قصة طفلة سعودية أصيبت بإعاقة على يد مشعوذ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت استشارية المخ والأعصاب، الدكتورة فوزية بامقدم قصة طفلة أصيبت بإعاقة وفقدت القدرة على الكلام والحركة على يد مشعوذ قبل 10 سنوات، بسبب اعتقاد أهلها أن عليها جنًّا في حين أنها كانت مصابة بالصرع. وقالت فوزية بامقدم، خلال لقائها عبر برنامج يا هلا المذاع عبر قناة روتانا خليجية، إن الطفلة كان عمرها 8 سنوات ومصابة بالصرع ولكن والدها لم يقتنع بذلك وذهب بها لـ مشعوذ في أحد أحياء الرياض. وأشارت إلى أن المشعوذ كان صاحب بنية ضخمة، وظل يخنق الطفلة ويجلس على صدرها مرات عدة، وكانت تتعرض للإغماء بسبب نقص الأكسجين وبعد 8 جلسات أصيبت بإعاقة وأصبحت لا تتكلم ولا تتحرك. وأضافت بعد إعاقة الطفلة قرر والدها العودة بها إلى المستشفى لعلاجها من الصرع. الصرع ليس مرضًا مزمنًا في سياق متصل، أكدت فوزية بامقدم، أن الصرع ليس مرضًا مُزمنًا ويمكن التعافي منه تمامًا بالأدوية الطبية، مؤكدة أن المعتقدات في الجن والمس كثر ما نعانيه مع مريض الصرع.