شكرا لقرائتكم السجن سنة لمنتحل لقب مزاولي مهنة التقييم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حذرت النيابة العامة، من انتحال أي لقب من ألقاب مزاولي مهنة التقييم، أو الدعاية المضللة في هذا الشأن المؤدية إلى الاعتقاد بأحقية مزاولة هذه المهنة خلافًا للحقيقة. وكشفت أنه حال انتحال لقب مزاولي مهنة التقييم يتم توقيع خمس عقوبات على المنتحل وهي كالآتي: 1- السجن مدة تصل إلى سنة واحدة. 2-غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال. 3-الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة تصل إلى سنة. 4-إلغاء الترخيص. 5-شطب قيد المخالف من سجل المقيّمين المعتمدين. وأكدت “النيابة” أن استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها تضليل الجمهور وحمله على الاعتقاد بأحقية شخص في مزاولة المهنة، وذلك وفقاً لنظام المقيّمين المعتمدين.