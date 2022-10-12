شكرا لقرائتكم أمطار على جازان لمدة 10 ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريراً عن حالة الطقس اليوم، تضمن توقعاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، يصاحبها نشاطاً في الرياح السطحية على محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، وبيش، والدرب، ومركز الفطيحة. وبين مركز الأرصاد عبر حسابه بموقع تويتر، أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان، عسير ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية وكذلك على مرتفعات الباحة قد تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة. في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الجزء الأوسط والجنوبي من سواحل البحر الاحمر.