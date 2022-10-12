بعد وفاة 69 طفلًا في جامبيا.. الهند: إيقاف إنتاج شراب للسعال

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أعلنت سلطات ولاية هاريانا الهندية، اليوم (الأربعاء)، أنها أوقفت إنتاج شراب للسعال، بعد أن ذكر تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن الدواء قد يكون مرتبطا بوفاة عشرات الأطفال في جامبيا.

وقال وزير الصحة في ولاية هاريانا، إن القرار جاء بعد إجراء تفتيش على مصنع “مايدن” المنتج للدواء، واكتشاف 12 مخالفة، مؤكدًا على أن الوزارة أوقفت الإنتاج.

وأشارت هيئة الرقابة الدوائية في ولاية هاريانا في تقرير إلى أن شركة مايدن لم تقم بإجراء اختبار جودة للبروبيلين جلايكول وثنائي إيثيلين جلايكول وإيثيلين جلايكول، في حين أن كميات معينة من مادة بروبيلين جلايكول لم يكن لها تاريخ إنتاج أو صلاحية.

وكانت الشرطة في جامبيا كشفت في تقرير أولي، أمس (الثلاثاء)، أن 69 طفلا توفوا بإصابات في الكلى، وكان ذلك مرتبطاً بأدوية سعال مصنوعة في الهند ومستوردة عبر شركة مقرها الولايات المتحدة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صرحت في وقت سابق الأسبوع الماضي، أنه بتحليل 4 منتجات في مصنع مايدن، ثبت أنها تحتوي على كميات غير مقبولة من ثنائي إيثيلين جلايكول وإيثيلين جلايكول، والتي يمكن أن تكون سامة وتؤدي إلى إصابات حادة في الكلى.



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Source akhbaar24

