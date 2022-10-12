21 جامعة سعودية ضمن تصنيف التايمز 2023 بزيادة 40% عن العام الماضي

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واصلت الجامعات السعودية تميّزها في المؤشرات العالمية لتصنيف الجامعات، محقّقة قفزة نوعية بزيادة 40% عن العام الماضي بعد صدور تصنيف التايمز للجامعات العالمية في نسخته الأخيرة اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022.
وشملت نتائج التصنيف المعلنة إدراج 21 جامعة سعودية ضمن الجامعات العالمية في مؤشرات التصنيف ومعاييره الجامعية، حيث دخلت 6 جامعات في التصنيف لأول مرة، كما حقّقت 7 جامعات أخرى تقدّماً في مراكزها، وحافظت 6 جامعات على مراكزها السابقة، بما يسهم في بقاء الجامعات السعودية ضمن مراكز متقدمة، وتفصلها مرتبة واحدة عن قائمة أفضل 100 جامعة عالمية.
وحلّت جامعة الملك عبدالعزيز في المركز 101 عالمياً متصدرة بذلك الجامعات السعودية، تلتها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن التي جاءت ضمن مجموعة (201-250)، ثم جامعة الملك سعود التي جاءت ضمن مجموعة (251-300)، وجامعة الفيصل رابعاً، وضمن مجموعة ( 301-350)، فيما حلّت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية خامس الجامعات السعودية وضمن مجموعة ( 351-400) حيث دخلت التصنيف لأول مرة.
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Source almnatiq
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