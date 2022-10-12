“تطوير المدينة المنورة” تنضم لمبادرة مدن أهداف التنمية المستدامة العالمية

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وقعت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة على خطاب النوايا مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “موئل الأمم المتحدة” للانضمام إلى مبادرة مدن أهداف التنمية المستدامة العالمية.

وتهدف المبادرة إلى تحفيز جهود الاستدامة التي تبذلها الجهات الحكومية على مستوى المناطق والمدن، وبناء قدرتها على توطين أهداف التنمية المستدامة، ومشاركة ممارساتها وسياساتها الواعدة على مستوى العالم.

وكانت المدينة المنورة قد أُدرِجت في المؤشر العالمي للمدن الذكية الصادر من معهد التنمية الإدارية، كما تعد أول مدينة بالمملكة تضع استراتيجية شاملة للمدينة الذكية وتنفذ منصة رسيل للمدن الذكية.

يذكر أن موئل الأمم المتحدة يهدف لتعزيز تنمية المستوطنات البشرية المستدامة اجتماعياً وبيئياً وتحقيق المأوى المناسب للجميع، وذلك من خلال التعاون مع الشركاء الملتزمين، وأصحاب المصلحة المعنيين، والجهات الفاعلة الحضرية، على جميع المستويات الحكومية والقطاع الخاص.



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Source akhbaar24

