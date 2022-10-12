روسيا: رتبة عسكرية أوكرانية صاحبة العقل المدبر في تفجير جسر القرم

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توصل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء إلى منظم الهجوم على جسر القرم هو رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف، بالإضافة إلى 12 شخصا من “المتواطئين في التحضير للهجوم الإرهابي على جسر القرم، تم اعتقال 8 منهم”.



ووفقا لموقع “سكاي نيوز” فإن تقرير جهاز الأمن الفيدرالي بالتعاون مع لجنة التحقيق التي تمّ تشكيلها، أنه “تمّ إثبات أن منظم الهجوم الإرهابي على جسر القرم كان مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، ورئيسها كيريل بودانوف، والموظفون والوكلاء”. وتابع: أنه تم اعتقال 5 مواطنين من روسيا و3 مواطنين من أوكرانيا وأرمينيا، شاركوا في الإعداد للجريمة، كما أن القنبلة التي استخدمت في الهجوم كانت مموهة في لفائف وتم إرسال المتفجرات من أوديسا عبر بلغاريا وجورجيا وأرمينيا. جدير بالذكر، اتهم الرئيس الروسي أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء الانفجار الكبير الذي ألحق اضرارا السبت بجسر القرم، واصفا ما حدث بأنه “عمل إرهابي” ضد منشأة رئيسية في البنى التحتية.

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Source almnatiq

