الاستخبارات الروسية تعتقل 8 أشخاص تتهمهم بالضلوع في تفجير جسر القرم

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أعلنت الاستخبارات الروسية، اليوم (الأربعاء) أنها اعتقلت 8 مشتبه بهم، للاشتباه في مشاركتهم في تدبير عملية التفجير التي استهدفت جسر القرم السبت الماضي.

وذكرت الاستخبارات الروسية في بيان وفقاً لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، أن من بين المعتقلين 5 روس و3 من أوكرانيا وأرمينيا.

وقالت إن الانفجار دبرته وحدة الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية ورئيسها كيريلو بودانوف، مبينة أنه تمّ إخفاء المتفجّرات في “لفائف تغليف بلاستيكية” أُرسلت في أغسطس من ميناء أوديسا في أوكرانيا، ثم عبرت بلغاريا وجورجيا وأرمينيا، قبل دخولها إلى روسيا.



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Source akhbaar24

