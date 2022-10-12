للجنسين.. وظائف شاغرة بهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة| رابط التقديم

︎ . تعلن هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة عن فتح باب التوظيف (للجنسين) لعدة وظائف شاغرة بقسم الإدارية والهندسية، وتدعو الراغبين التقدم على الوظائف. وظائف شاغرة بهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة

وكشف هيئة تطوير مكة المكرمة عن وظائف شاغرة موضحة التفاصيل اللازمة لكل وظيفة، بالإضافة إلى موعد التقديم، والشروط المطلوبة. الوظائف: أخصائي إداري. أخصائي استثمار. مصمم عمراني. محلل أعمال. مهندس إدارة مشاريع​. مهندس معماري. مهندس نظم معلومات جغرافية. مهندس تخطيط حضري. المزايا المالية: بدل نقل. بدل سكن. تأمين طبي. موعد التقديم: التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/03/16هـ الموافق 2022/10/12م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/03/19هـ الموافق 2022/10/15م. طريقة التقديم ومزيد من المعلومات (اضغط هنا) اقرأ ايضًا لجميع المؤهلات.. وظائف شاغرة بالشركة السعودية لشراكات المياه بالرياض ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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