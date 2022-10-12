كوريا الجنوبية تسجل 30,535 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سجلت كوريا الجنوبية اليوم 30,535 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 25,025,749 ، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وأوضحت الوكالة أيضا تسجيل 15حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 28,723 حالة.
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Source almnatiq
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