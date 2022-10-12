بداخله طنان من المأكولات.. ضبط سكن عمال يحضر الوجبات لمطعم بأبها

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ضبطت الفرق الرقابية التابعة لأمانة منطقة عسير، سكن عمّال تم تحوّيله إلى معمل لتحضير المأكولات لأحد المطاعم بمدينة أبها.
وأوضحت الأمانة أنه تم ضبط عدة مخالفات بالموقع؛ أبرزها عدم وجود رخصة، ومخالفة تجهيزات المبنى، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة الشروط الفنية والصحية والسلامة.
وأضافت أنه تم ضبط 2 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بالموقع كانت مجهّزة للتوزيع، لافتة إلى أنه جرى إتلاف كافة المواد الغذائية المضبوطة.
وأكدت تواصل الجولات الرقابية على المحلات التجارية وتطبيق اللوائح والاشتراطات، وذلك لإحكام عملية الرقابة الصحية على المنشآت الصحية بالمنطقة وكل ما يتعلق بالصحة العامة.
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Source akhbaar24
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