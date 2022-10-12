“شرطة مكة” تكشف حقيقة المقطع المتداول بشأن تعرّض طفل للعنف من أحد أقاربه

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المناطق_مكة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وادعاء تعرض طفل للعنف من قبل أحد أقاربه، فقد تمت مباشرة الحالة من شرطة محافظة الطائف واستدعاء أطرافها.

وتبين من إجراءات الاستدلال أن المقطع قبل عام ولم يقدم للجهات الأمنية ببلاغ في حينه عن ذلك، وجرى استكمال الإجراءات النظامية وإحالة القضية لجهة الاختصاص.

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Source almnatiq

