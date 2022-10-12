ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 200 ريال للجرام

︎ . المناطق_الرياض ارتفعت اليوم الأربعاء أسعار الذهب في المملكة، مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية. ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 175.65 ريال، 46.84 دولار، وعيار 18 وصل إلى 150.56 ريال، 40.15 دولار. وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 200.74 ريال، 53.53 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 184.01 ريال، 49.07 دولار. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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