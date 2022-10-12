“الزكاة والجمارك” توضح شروط استيراد أجهزة الإرسال التلفزيوني

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أجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على استفسار بشأن شروط استيراد أجهزة استقبال الإرسال التلفزيوني لمشاهدة مباريات كأس العالم. وأوضحت الهيئة أنه لاستيراد أجهزة الإرسال التلفزيوني يجب الحصول على موافقة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع. وأضافت “الزكاة” أنه في حال كانت هذه الأجهزة المراد استيرادها، مزودةً بمنفذ إنترنت، فإن ذلك يستوجب موافقة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

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