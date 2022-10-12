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تواجه شركة “أبل” الأمريكية، حالياً إحراجاً كبيراً مع مراكز خدمة الطوارئ؛ وذلك بسبب خلل كبير بميزة “اكتشاف الاصطدام” التي تتمتع بها أجهزة “أيفون 14” وساعة “أبل واتش ألترا”. وتعمل الميزة الجديدة، وفقاً لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، على تحليل اصطدام الأجهزة بشكل مغلوط؛ حيث تقوم تلقائياً بالاتصال بخدمة الطوارئ لطلب النجدة. وتكررت هذه المواقف المحرجة مع العديد من المستخدمين في ولاية أوهايو وغيرها من الولايات، حيث أكّد مستخدمون أن أجهزتهم اتصلت تلقائياً بخدمة الطوارئ 911 عند تفعيل الميزة في بعض الأماكن مثل السيارات والملاهي.

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كانت هذه تفاصيل خبر تتصل تلقائياً بالنجدة.. ميزة جديدة في أجهزة أبل تتحول إلى عيب محرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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