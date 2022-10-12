بايدن: بوتين أخطأ في حساباته عند غزو أوكرانيا وأنوي الترشح للرئاسة مجدداً

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تطرّق الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مقابلة تلفزيونية، اليوم (الأربعاء)، إلى عدد من القضايا المحلية والعالمية الراهنة.

وقال بايدن في لقائه مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إنه لا يعتقد أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين سيستخدم سلاحاً نووياً تكتيكياً، مشيراً إلى أن لقاءهما المرتقب خلال قمة العشرين “مرهون بالظروف”.

كما أفاد الرئيس الأمريكي بأن بوتين شخص عقلاني ولكنه أخطأ في حساباته بغزو أوكرانيا، لافتاً إلى أنه من الممكن أن تشهد الولايات المتّحدة ركوداً اقتصادياً طفيفاً جداً، كما أعلن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة.



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Source akhbaar24

