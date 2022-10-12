شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات نارية.. جدول مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن للمحترفين 2022/2023 والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن موعد انطلاق منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، في نسخته الجارية 2022/2023.
ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية جدول مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، وذلك يأتي فيها يلي..
مباريات السبت 15/10/2022
الطائي × الهلال
-الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.
-السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.
-السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.
الشباب × الخليج
-الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة.
-التاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.
-العاشرة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.
الفتح × الرائد
-الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة.
-التاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.
-العاشرة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.
مباريات الأحد 16/10/2022
الباطن× أبها
-الخامسة إلا ربع بتوقيت القاهرة.
-السادسة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.
-السابعة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.
النصر × الفيحاء
- الخامسة إلا ربع بتوقيت القاهرة.
-السادسة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.
-السابعة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.
العدالة × ضمك
-السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.
-الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.
-التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.
الاتفاق × التعاون
-السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.
-الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.
-التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.
الاتحاد × الوحدة
-السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.
-الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.
-التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.