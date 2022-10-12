شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات نارية.. جدول مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن للمحترفين 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن موعد انطلاق منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، في نسخته الجارية 2022/2023.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية جدول مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، وذلك يأتي فيها يلي..

مباريات السبت 15/10/2022

الطائي × الهلال

-الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

-السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

-السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

الشباب × الخليج

-الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

-التاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

-العاشرة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

الفتح × الرائد

-الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

-التاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

-العاشرة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

مباريات الأحد 16/10/2022

الباطن× أبها

-الخامسة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

-السادسة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

-السابعة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

النصر × الفيحاء

- الخامسة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

-السادسة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

-السابعة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

العدالة × ضمك

-السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

-الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

-التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

الاتفاق × التعاون

-السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

-الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

-التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

الاتحاد × الوحدة

-السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

-الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

-التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.