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مواجهات نارية.. جدول مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن للمحترفين 2022/2023

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محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن موعد انطلاق منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، في نسخته الجارية 2022/2023.

ونرصد لكم عبر موقعنا " سبورت" في السطور التالية جدول مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، وذلك يأتي فيها يلي..

مباريات السبت 15/10/2022

الطائي × الهلال

-الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.  
-السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة. 
-السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.  

الشباب × الخليج

-الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة. 
-التاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة. 
-العاشرة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.  

الفتح × الرائد

-الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة. 
-التاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة. 
-العاشرة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.  

مباريات الأحد 16/10/2022

الباطن× أبها

-الخامسة إلا ربع بتوقيت القاهرة. 
-السادسة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة. 
-السابعة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.  

النصر × الفيحاء

- الخامسة إلا ربع بتوقيت القاهرة. 
-السادسة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة. 
-السابعة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.  

العدالة × ضمك

-السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.  
-الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة. 
-التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

الاتفاق × التعاون

-السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.  
-الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة. 
-التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

الاتحاد × الوحدة

-السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.  
-الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة. 
-التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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