شكرا لقرائتكم خبر عن لا يهدأ.. حمدالله يعود إلى ساحة الانتقالات من جديد لكن ليس النصر! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت تقارير صحفية أن اسم حمد الله نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة عاد مرة أخرى ليحتل الصدارة بين اللاعبين الذين على طاولة التعاقدات من قبل أندية أخرى في الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال يخطط إلى التعاقد مع حمد الله

وفي سياق ذلك فقد شددت التقارير الصحفية على أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي يرغب في التعاقد مع اللاعب حمد الله نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز صفوف الفريق.

الهلال يراقب حمد الله لخطف خدماته

وشددت التقارير الصحفية على أن الهلال يراقب حمد الله منذ أن قرر مغادرة صفوف النصر وبالفعل قدموا طلب من أجل التعاقد معه لكن اتحاد جدة نجح في خطفه من بين أيديهم.

ويسعى فهد بن نافل رئيس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى الحصول على خدمات اللاعب حمد الله من نادي الاتحاد السعودي خلال الفترة المقبلة بأي شكل كان.

متى وصل حمد الله إلى الاتحاد السعودي

وتعاقد الاتحاد مع حمد الله في يناير 2022 قادمًا من نادي النصر الذي ظل داخله فترة طويلة بدأها في أغسطس 2018 واختتمها في نوفمبر 2021 قبل أن يحدث خلافات وتفسخ الإدارة عهده.