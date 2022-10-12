شكرا لقرائتكم خبر عن انقلبت الموازين.. جدول ترتيب دوري روشن بعد نهاية الجولة السابعة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم جدول ترتيب مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين خلال النسخة الجارية 2022/2023، بعد نهاية 7 جولات من مجريات البطولة.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية الترتيب الحالي لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، والذي شهد هبوط الهلال إلى المركز الخامس، واستمرار الاتحاد في الثالث، بينما صعد النصر إلى الوصافة خلفًا للشباب الذي يتربع على عرش الصدارة.

جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023

المركز الأول - الشباب، برصيد 19 نقطة.

المركز الثاني - النصر، برصيد 16 نقطة.

المركز الثالث - الاتحاد، برصيد 15 نقطة.

المركز الرابع - الطائي، برصيد 15 نقطة.

المركز الخامس - الهلال، برصيد 15 نقطة.

المركز السادس - التعاون، برصيد 14 نقطة.

المركز السابع - ضمك، برصيد 12 نقطة.

المركز الثامن - الفتح، برصيد 9 نقاط.

المركز التاسع - الاتفاق، برصيد 9 نقاط.

المركز العاشر - الرائد، برصيد 9 نقاط.

المركز الحادي عشر - الوحدة برصيد 7 نقاط.

المركز الثاني عشر - أبها، برصيد 7 نقاط.

المركز الثالث عشر - العدالة، برصيد 4 نقاط.

المركز الرابع عشر - الخليج، برصيد 4 نقاط.

المركز الخامس عشر - الفيحاء، برصيد 2 نقطة.

المركز السادس عشر - الباطن، برصيد 1 نقطة.

تعرف على موعد انطلاق منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين

من المقرر أن تنطلق منافسات الجولة القادمة من الدوري السعودي للمحترفين مساء السبت القادم الموافق 15 من شهر أكتوبر الجاري بمواجهة تجمع بين الهلال والطائي، في الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.